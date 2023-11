PÖFFi-RADAR | 1. nädal – vanameistrid Robert De Niro ja Anthony Hopkins seiklevad taas!

Kui daam ligineb keskeale või on juba sinna jõudnud, siis talle meeldib Mads Mikkelsen. See on fakt. Mads Mikkelsen on seekord erru saadetud sõdur, kes otsustab hakata Jüüdimaa halvasti haritavat nõmme harima.

Tavalisele linnainimesele on nõmm mingi suvaline maa-ala, kus hipsterid teevad retriite ja maakad peavad Hundi ja Meie Mehega jaanituld, aga omal ajal oli see üks rõve kanarbikuline maa, kus väga midagi ei kasva. Kõlab tuttavalt? Veidi nagu Kurt Hamsuni romaanid või siis üks Eesti tüvitekst soo kuivatamisest?

Umbes nii jah, aga taanlased panevad vindi üle, sisestavad tuntud valemisse täielikust tropist maaomaniku, kes on sadist, meenutab kurja Jan Uuspõldu ja on üleüldse igati eemaletõukav kuju. Maaomanikule ei meeldi Mads Mikkelsen üldse, sest ta pole keskealine daam ja tahab talle igasugu halba.

Mads Mikkelsen meeldib see-eest kõigile naistegelastele ja üleüldse on ta 18. sajandi Taani mehe kohta väga eesrindlik ja võtab isegi mustlastüdruku enda juurde elama. Sellest filmist on pärit tore meem, kus üks filmiajakirjanik küsib Mads Mikkelsenilt ja filmi lavastajalt, et miks filmis on nii vähe diversityt, mille peale talle öeldakse, et kämoon, tegu on 18. sajandi Taaniga. Moodsad ajad – ühesõnaga.

Ütlen ausalt, et mõtlesin lisada tänavu ka woke-meetri, kuid las see jääb Hollywoodi filmide südametunnistusele. Film on aus ja vahepealne Taani „Tõde ja Õigus“ meenutab kohati „Troonide mängu“ ilma draakoniteta, sest inimesi keedetakse, kastreeritakse, piitsutatakse ja tehakse üldse hirmsaid asju.