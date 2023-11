PÖFF27 | Aasta üks parimaid filme “Eelmised elud” on lugu hingematvast armastusest, kuid mitte selles elus

Lõuna-Korea rahvusvaheline maine filmide kvaliteedis on äärmiselt kõrge, seega on loomulik, et PÖFF-il on seanss puupüsti täis. Ootasin palju juba enne seanssi, kuid ma ei olnud valmis selle jaoks, et Celine Songi debüütfilm on sedavõrd lummav, et tõmbab kinosaali täiesti vaikseks. Ja ilma ühegi sõnata ekraanil, paigal oleva kaadriga, tunneme rohket pinget, kurbust, igatsust ning paratamatust. „Eelmised elud“ jääb minu kui pigem tavapärasema filmisõbra kriitika jaoks veidi liiga kõrgele.