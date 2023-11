HÜVA NÕU | Anu Tähemaa: olen õppinud uuesti kõndima, rääkima ja isegi hingama - tean, mis tunne on tagasi elule tulla ja väärtustada olemist

Naine tunnistab, et eks on olnud temagi elus viimase kolme aasta jooksul väga keerulisi olukordi – ta on õppinud uuesti kõndima, rääkima ja isegi hingama. „Tean, mis tunne on tagasi elule tulla ja väärtustada olemist, tegemisi, iga päeva ja inimesi, kes meie elus on. Kui tuled tagasi seisust, et ei saa nõudepesumasinat tühjaks teha, sest läheb poole peal meelest ära, seda enam on mul suur rõõm olla tagasi elus. Mulle anti justkui teine võimalus aidata teisi inimesi elus edasi läbi ande, mis mul on,“ räägib ta.