PÖFF 27 | Meeldejääv film. „Kuidas peaks seksima?“ vaatleb nõusoleku halli ala

„Kuidas peaks seksima?“ on stsenarist-režissöör Molly Manning Walkeri debüütfilm, mis heidab empaatilise pilgu seksuaalkogemusega nõusoleku ja vägistamise teemadele ning seda ümbritsevatele hallidele aladele. Film võitis Cannes’i filmifestivali mõjukas „Un certain regard“ programmis peaauhinna ning on linastunud veel mitmel pool mujal, sealhulgas Toronto, Busani ja Melbourne’i festivalidel. Veidi uskumatu on mõelda, et Walker juba oma debüütfilmis kirjutab karaktereid nagu elukogenud veteran ning lavastab nüansirikka silmaga, kus iga moment on vajalik.