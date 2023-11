TUNDELINE VIDEO JA FOTOD | Helen Adamson sai teada beebi soo: „Nagu oleks puuga pähe saanud, ma tõesti sain suure üllatuse osaliseks!”

Möödunud nädalavahetusel korraldas laulja ja tulevane pereterapeudist mõjuisik Helen Adamson enda ja elukaaslase peredele ühise peo, mille käigus said kõik asjaosalised, kaasa arvatud tulevane ema ja isa teada, kas nende esiklaps on poeg või tütar. „Tahtsime oma peredega jagada olulist hetke ja see nädalavahetus pakkus mida ootasime - palju rõõmu, lähedust ja mälestusi, mis jäävad kogu eluks!”