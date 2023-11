Täna toimub ülim muusikalahing kahe tuntud Eesti artisti vahel, kes nihutavad oma muusikapiire – üks loodab sõpradele, teine kõhulihastele

Täna toimub ülim muusikalahing kahe tuntud Eesti artisti vahel, kes nihutavad oma muusikapiire, et tuua rahvani parim kontsertkogemus. 4. novembril lähevad Unibet Arena Blackboxi lavadel vastamisi NOËP ja Gameboy Tetris. Need vaieldamatud staarid ja peatamatud jõud esitlevad oma andeid kõige sobivamal lahinguväljal - laval! Kes tuleb võitjana välja? See on rahva otsustada!