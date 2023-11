SUUR ÜLEVAADE | 35 vaatamist väärt filmi PÖFFil: midagi igale maitsele

Esimene reegel on julgus: pole vaja muretseda, et valid „vale“ filmi, vaid lihtsalt võta esimene, mis pakub huvi ja hakka sealt ehitama. Just need üllatused teevad PÖFFist niivõrd tänuväärt kogemuse. Näiteks eelmise PÖFFi isiklikud lemmikud sattusin vaatama ainult sellepärast, et ajaliselt need sobisid. Jah, vaata ära kindlad lemmikud, kuid tuleb olla avatud üllatusteks.