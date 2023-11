KERGE UURIB ELU I Peaprokurör Andres Parmas: „Mulle ei ole peaminister ega ükski teine minister kunagi helistanud, et paluda mõni menetlus ära jätta või selle tulemusi muuta.“

„Arvata, et prokuratuuri puhul on tegemist sellise tuulelipuga, et kes sisse astub ja jalgu trambib, siis tema järgi alustatakse menetlusi või tehakse mingeid liigutusi… Ma kinnitan, et midagi sellist Eestis ei toimu. Kes soovib, usub, kes ei soovi, ei usu,“ ütleb peaprokurör Andres Parmas.