Jaan Rannap oskas rääkida lastega lihtsat keelt ja mõista nende hinge

ELURIKKUS: Kui tänase maailma keskkonnakaitse üheks levinumaks võtmesõnaks on saanud elurikkus, siis iseloomustab just see sõna Jaan Rannapi pikka eluteed ja loomingut. Tema raamatutest vaatab vastu mitmekesine, liigirikas ja värviline maailm.