ÕL VIDEO JA GALERII | Kaia Iva jõudis enne lahkumist teha annetuse heategevuslikule „500 Kleidi“ oksjonile. Ta andis lipsu, sest oli kõik oma kleidid juba ära kinkinud...

Kolm aastat tagasi oli just Kaia Iva üks esimesi ja suuremaid 500 Kleiti algatuse toetajaid ning andis selgi aastal oma panuse. „Ta oli juba suvel oma kõige ägedamad kleidid laiali jaganud, sest tervis läks aina halvemaks. Annetaski hoopis punase siidlipsu. See kingiti talle kui ministrile kunagi Maltal, kuna eeldati, et kõik ministrid on mehed," kõneleb Katri. Ta tunnistab, et vajus Kaia surmast kuuldes emotsionaalselt täiesti kokku.