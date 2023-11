Kuulus kaunitar avaldas šokeeriva foto oma ärajoodud näost

43aastane kolme lapse ema avaldas Instagram Storys lingi kahe aasta tagusele postitusele, mis näitab, kui pika teekonna Jessica on vahepeal läbinud. Fotol on ärajoodud ja paistes näoga naine. „Kuus aastat tagasi,“ kirjutas Simpson.

2021. aasta postituses kirjutas Jessica, et foto on võetud 2017. aasta 1. novembri varahommikul. „See isik on versioon minust, keda ma ära ei tunne.“ Simpsoni sõnul oli tal enda kohta nii palju avastada. „Teadsin tol hetkel, et luban endal oma valguse tagasi saada, saavutada võit sisemises võitluses eneseaustuse nimel ning trotsida seda maailma läbitungiva selgusega. Et seda teha, pidin ma lõpetama alkoholi joomise, sest see pani mu mõtted ja südame ühes suunas ringi tiirutama ning ausalt öeldes olin kurnatud.“