Nimekas kirjanik tunnistas end süüdi oma surma lavastamises

49aastane Walker on põhjendanud oma kadumist kodu- ja intiimvägivallaga, mille eest ta põgenes. Ta kinnitas, et kartis oma lapse turvalisuse pärast, ja tal ei jäänud muud üle kui põgeneda. Kuid talle esitati üheksa süüdistust, sealhulgas lapseröövis, identiteedipettuses ja passi võltsimises. Algselt ei tunnistanud ta end süüdi, kuid sel neljapäeval võttis Saskatooni kohtus kolme süüdistuse asjus süü omaks. Nii advokaadid kui ka prokurör on palunud Walkerile 12 kuu pikkust tingimisi karistust ja sellele järgnevat 18 kuu pikkust katseaega.