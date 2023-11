ÕL TV | Heidy Tamme 60 aastat laval: tahtsin vaid laulda, aga jäin ikka kellelegi jalgu

„Olen korduvalt kuulnud, et „minust ei saa Heidy Tamme meest, sest mul ei ole sinu kuulsusega midagi peale hakata“,“ sõnab lauljanna Heidy Tamme, kes tähistab oma 60 aasta lavajuubelit. „Igaüks peab aga oma jumalikku annet realiseerima. On tore, kui see toimub koos mõistva partneriga.“ Nii on Heidy oma ande teostamise nimel pidanud lähisuhtes selgitama, et pole kellegi omand, ning toime tulema paksu kadedusega, mis kuulsaid ja edukaid kõikjal jälitab.

Vaata saadet!