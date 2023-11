TEATRIARVUSTUS | Kas Tiit Ojasoo „Vend Antigone, ema Oidipus” püsib pikemalt laval kui kuus mängukorda? Kindel see!

Vastu „Vend Antigone, ema Oidipuse“ esietendust läks lahti pentsik meediamöll. Arutud arutelud teemal „mõelda vaid, neli tundi ja 45 minutit,“ kajasid igas kanalis. Nagu oleks täna kõige tähtsamaks muutunud see, kui pikalt üks või teine etendus kestab. Nagu poleks sisu enam üldse oluline. Nagu muutunuks ajapikku vähetähtsaks tõik, et Mati Unt tavatseski Vanemuises välja tuua hiigelpikke lavastusi – näiteks tema Tammsaare-aineline „Taevane ja maine armastus“ vältas neli tundi ning see oli nauditav vaatamine. Kui see meister lugu jutustas, kadus ajataju.