„KINOSAADE“ 218. OSA | Miks on õudusfilm „Viis ööd Freddy baaris“ niivõrd populaarne?

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 218. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Loki“, „The Fall of the House of Usher“, „Lupin“, „Rick and Morty“, „Robin Hood“, „Totally Killer“, „Last Night in Soho“, „Old Dads“ jpm!)

Lisaks anname ülevaate uutest kinofilmidest: „Viis ööd Freddy baaris“, „Lillekuu tapjad“, „Viimane keiser“, „Perfect Blue“.

Mida on Raiko kinos vaadanud ja kodus mänginud? „Alan Wake 2“, „Viis ööd Freddy baaris“ ja „Lillekuu tapjad“.

Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Henryk: „Robin Hood“ (2010) kinoversioon, „Kingdom of Heaven“ (2005) Director´s Cut läheb vaatamisele, „Exodus: Gods and Kings“ (2014) pooleli, „The Scarehouse“ (2014), „The Funhouse Massacre“ (2015), „Totally Killer“ (2023), „Rick and Morty“ (2013– ), „Solar Opposites“ (2020– ), „Loki“ (2021– ).