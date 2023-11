Pisarais Priscilla Presley tütre surmaeelsetest kuudest: „Lisa Marie ei teadnud, kas ta tahab enam elada.“

Rokikuningas Elvis Presley ainus tütar Lisa Marie Presley leiti tänavu 12. jaanuaril oma kodust elutuna - 54aastase lauljanna süda oli seiskunud. Parameedikutel õnnestus Lisa Maried küll elustada, kuid ta suri haiglas. Emata jäid 14aastased kaksiktütred Harper ja Finley ning filminäitlejast tütar Riley Keough („Daisy Jones & the Six“). Lisa Marie ainus poeg Benjamin Keough ehk Ben oli 2020. aastal 27 aasta vanusena vabasurma läinud.

Kuna Elvise tütar oli juba teismeeast saadik meelemürgisõltuvusega heidelnud ja korduvalt võõrutusravil käinud, uskusid paljud, et uimastid saidki talle saatuslikuks - seda enam, et ta oli kaks päeva enne surma Kuldgloobuste galal jätnud mulje, nagu oleks ta joobes või mõne aine mõju all. Alles tänavu juulis selgus, et Lisa Marie Presley tapsid maovähenduslõikuse tüsistused. Daily Maili teatel selgus, et isa eeskujul lauljakarjääri katsetanud Lisa Marie Presley suri peensoolesulguse tagajärjel. Soolesulgus oli põhjustatud varasemast maovähenduslõikusest, mille Lisa Marie oli lasknud teha ülekaalust vabanemiseks.

Nii Michael Jacksoniga kui Nicolas Cage'iga abielus olnud Presley verest leiti ka mitmeid ravimeid: opioidset valuvaigistit oksükodooni, teist opioidi buprenorfiin, mida kasutatakse opioidisõltuvuse raviks, ning psühhoosivastast kvetiapiini. Narkootikume ega nende kasutamise vahendeid Presley kodust ei leitnud ning uriini toksikoloogiline analüüs oli negatiivne.

Lisa Marie ema Priscilla Presley (78) andis hiljuti intervjuu, kus ta pisaraid neelates tütre lahkumisest rääkis. Elvisest 1973. aastal lahutanud Priscilla rääkis, et Lisa Marie oli surmaeelsetel kuudel poja kaotuse pärast endiselt sügavas leinas. Priscilla võitles intervjuud andes pisaratega. „See oli talumatu,“ ütles Priscilla Piers Morgani usutluses, mis jõuab vaatajate ette selle neljapäeva õhtul. „Ma kaotasin oma ema, tütrepoja ja tütre. Benist ilma jäämine oli Lisa Mariele kohutavalt raske, Ben võttis ju endalt elu, ta oli Lisa Marie elu armastus. Ta jumaldas Beni, ta oleks poja nimel ükskõik mida teinud.“

Lõbus peoõhtu võttis tõsise pöörde

Priscilla meenutas enda ja Lisa Marie ühist õhtut Memphise hotellisviidis. „Ta ütles: „Ma ei tea, kas ma tahan enam elada.“ Ta muudkui rääkis Benist ja oma leinast, see oli paar kuud [enne Lisa Marie surma].“ Augustikuises intervjuus oli „Palja relvaga“ näitlejanna tunnistanud: ta mõistis 10. jaanuaril Kuldgloobuste galal, et tütrega on midagi lahti.