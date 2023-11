Kohus mõistis DJ Cityflashi vägistamissüüdistuses õigeks, prokuratuur kaebab otsuse edasi

„Pärast Pärnu maakohtu seisukohtadega tutvumist on prokuratuur seisukohal, et kohtu argumentatsioon ei ole meie jaoks veenev. Nimelt leiab kohus tõendeid hinnates, et süüdistuses kirjeldatud vägistamise puhul ei ole tõendatud vägivalla kasutamine. Prokuratuur esitas kohtule menetluse käigus tõendeid, mis prokuratuuri hinnangul kinnitavad vastupidist. Meie hinnangul kinnitavad nii kohtusaalis uuritud tõendid, näiteks ekspertiis, kui ka süüdistuskõnes esitatud tõendite analüüs ja vastuväited, et vägivalla kasutamine kannatanu suhtes on tõendatud,“ räägib Lugna.

„Seetõttu vaidlustame maakohtu otsuse, et ringkonnakohus saaks hinnata, kas maakohus on tõendite hindamisel olnud piisavalt põhjalik ja jõudnud kehtiva kohtupraktikaga kooskõlas olevate õiguslike hinnanguteni. Kuna kohtumenetlus oli kannatanute kaitseks kinnine, siis ei saa me sisulisemalt selle menetluse sisu avada.“

Pärnu maakohus märkis, et karistusseadustiku kohaselt on Eestis kuriteona karistatav inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine, kui selleks on kasutatud vägivalda või ära kasutades seisundit, milles isik ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Seega, kui suguühtesse astumiseks ei kasutata vägivalda või eelnimetatud abitusseisundit, siis pole sugühe kuriteona karistatav.

Kuna kohus tegi õigeksmõistva kohtuotsuse, mõistab kohus Eesti riigilt Eskola kasuks välja tekkinud õigusabitasud ja -kulud ning kannatanu kasuks temal tekkinud õigusabitasud ja -kulud. Õigeksmõistva otsuse puhul sätestab seadus, et kannatanu tsiviilhagi jäetakse läbi vaatamata, mida kohus ka tegi.

Kriminaalasi oli kohtus kannatanu huvides tema eraelu kaitseks arutlusel täielikult kinnistel kohtuistungitel. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Õhtuleht kirjutas mais, et Pärnu maakohus hakkab arutama muusikaprodutsent Meelis Eskolale esitatud vägistamissüüdistust. Kohus arutas asja üldmenetluses, Meelis Eskola ennast süüdi ei tunnistanud. Menetlusse võeti kannatanu tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamiseks.