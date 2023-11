PALJU ÕNNE! Näitleja Märt Koigi perre sündis teine laps

Näitleja Märt Koik jagas rõõmsat beebiuudist oma sotsiaalmeedias. „Hei, poeg! Me kolmekesti väga ootasime sind. Ongi aeg suurele vennale natuke kannatust õpetada. Mis siis ikka - haara käest ja läksime!“

Märdi ja Liisa esiklaps Ants sündis 2021. aastal 2. detsembril. Näitleja rääkis kahe aasta eest Õhtulehele oma esimesest hetkest esiklapsega. „Kui poega esimest korda süles hoidsin, sain aru, mida tähendab tingimusteta armastus. Põhimõtteliselt nihkusid kõik prioriteedid koha võrra edasi, sest üks väike väänik potsatas esikohale,“ meenutas ta elu ilusaimat päeva. „Imeline kogemus, mida on erakordselt keeruline seletada.“

Märdi sõnul möödus poja esimene elukuu tohutult kiiresti. „Võib-olla isegi liiga kiiresti, sest juba on ühed sokid väikseks jäänud. Juba tunnen, et ta kasvab liiga kiiresti suureks,“ nentis Koik. „Loomulikult ei saa teatavat unetust mainimata jätta, aga praeguseks hakkab juba mingisugune rütm tekkima. Laps sööb kõvasti ja natukene on juba iseloomu ka näha. Vihastab kergesti. Vist minu viga.“