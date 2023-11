VIDEO | Raskelt haige Céline Dion näitas end üle pikkade aastate avalikkuse ees

Maikuises intervjuus rääkis People.comi allikas, et Dion teeb kõik, mis tema võimuses, et lavale naasmiseks piisavalt terveneda. Neljateistlapselise pere pesamunana sündinud Céline'il on abiks tema vanemad õed. 74aastane Claudette Dion rääkis hiljuti väljaandele HELLO! Canada, et haigus tekitab peres ahastust – nad peavad Céline'i piinu pealt vaatama ega saa neid kuidagi leevendada. Kuna tõbi mõjutab ka häälepaelte tööd, pole esialgu lootustki, et Dion võiks lavale naasta. Tema argipäev paistab õe kirjelduse järgi trööstitu.

„Céline teeb kõik, et terveks saada. Ta on tugev naine,“ ütles Claudette HELLO! Canadale. „See on haigus, millest teatakse väga vähe. Tal on spasmid – neid on võimatu ohjeldada. Teate küll, kuidas inimesed öösel tihti võpatavad, kui neil on jalga või sääremarja kramp löönud? See haigus on veidi sarnane, kuid kõigis lihastes. Me saame tema toetuseks, valu leevendamiseks väga vähe teha …“