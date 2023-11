SÜNNIPÄEVAGALERII | Eesti pungiisa Villu Tamme tähistab suurt juubelit!

Villu Tamme on kaasa teinud ansamblites Türann, SH Dispanser, Velikije Luki, J.M.K.E. ja paljud teised. Muusik on kirjutanud näidendi „Haned võlgu“ ning ilmutanud kaks luulekogu. Lisaks on Tamme hinnatud ristsõnadekoostaja. Villu järgi on nime saanud Eesti iirisesort, 1980. aastate lõpus Heino ja Laine Lepiku aretatud madalamat kasvu hele sirelililla iiris „Punkar Villu“.