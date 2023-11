JÄETI PSÜHHOOSI JÄREL ÜKSI: menusarja tähel on Netflixile rängad etteheited

„Bridgertonis“ lapseootel Marinat kehastanud näitlejatar ei tahtnud mulluses postituses oma diagnoosi avaldada, kuid lubas sellest edaspidi rääkida. Barker seletas, et tema hingehädade põhjuseks on olnud põlvkondadeülene trauma. Ta oli enda sõnul raevunud ja meeleheitel. „Kandsin oma turjal kogu maailma koormat.“

Nüüd tunnistas Barker, et teda tabas seriaali tegemise ajal kaks psühhoosihoogu: esimene 2019. aastal pärast „Bridgertoni“ esimese hooaja valmimist, teine 2022. aastal. Näitlejatar ütleb, et ei saanud vähimatki tuge ei Netflixst ega Shonda Rhimesi produktsioonifirmalt Shondaland. „Kuigi sain „Bridgertoni“ tõttu kaks psühhoosiepisoodi, ei võtnud mitte ükski inimene Netflixist ega Shondalandist minuga isegi ühendust ega küsinud kasvõi meilitsi, kas minuga on kõik korras või kas ma vajaksin mingit järelravi või toetust,“ vahendab Daily Beast Barkeri sõnu Oxfordi ülikooli podcast'is LOAF. „Mitte ükski.“

Kui Barkeri vaimne tervis uuesti halvenema hakkas, pidi ta „Bridgertoni“ reklaamima, sest sari oli populaarne. Ka Instagrami tuli tal üha rohkem fänne. „Mu elu muutus üleöö, aga keegi ei toetanud mind ikkagi, ja pole tänini. Püüdsin kõigest väest teha nägu, et kõik on korras ja et ma suudan töötada ja et see pole probleem.“