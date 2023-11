ÕL VIDEO JA GALERII | Vapustav Merle Palmiste tähistas sünnipäeva lõhnapilves: mul on olnud imeline aasta!

Merle Palmiste parfüüm Foto : Erki Pärnaku

„Nii nagu moes, nii on ka parfümeeriamaailmas oma trendid. Leidsime Merlega koos, et igas inimeses on peidus diivalikkus. Oleks ju tore lõhnastada end nii, et saaks äratada endas diiva ja hõljuda diivalikult läbi elu,“ selgitas parfümeer lõhna iseloomu.