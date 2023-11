ÜHT KIUSATI, TEINE SAI AUSTAJAID: 30 aastat tagasi Vanemuises esietendunud muusikal „Oliver!“ muutis toonaste lapsnäitlejate elu igaveseks

Seniste sõprade hirmuvalitsemise aeg pärast seda, kui Rolfist oli „Oliveri“ peaosalisena kuulsus saanud, mõjus halvavalt. „See oli huvitav aeg,“ tõdeb Rolf. „Mina ei arva, et minul „Oliveriga“ liiga hästi läks, aga ju siis leidus neid, kes olid selle peale kadedad. Ka kodu juures oli minu vastu pööranud sõpru, kes mind ähvardasid ja tahtsid mul nahka üle kõrvade tõmmata, kui bussi pealt maha tulin.“ Kius muutus kurnavalt igapäevaseks. Vastandina teatrimajas kogetud särale ja aplausile.

„Koolis oli mu enda klass hästi toetav, aga ma ei julgenud neilegi kiusamisest rääkida,“ lausub Rolf. „Ei tihanud kõnelda, et pärast poistekoori proovi istusin paar tundi kooli kolmanda korruse koridoris ja ootasin, et saaksin hiljem koju minna. Passisin aega, et need poistekambad oleksid kooli eest ära läinud. Lõpuks põgenesin koolimajast söökla ukse kaudu ja jooksin kesklinna, et jõuda bussile ja koju Annelinna. Nii vapper ma olin, et mõtlesin skeemi välja, mismoodi ma koju pääsen. Ma ei läinud otse, vaid tegin jänesehaake. Mingil hetkel lõppes kiusamine ära, kasvasime suureks.“

„Igal asjal on varjukülg.“

Toona, „Oliveri“ tipphetkil, püsis Rolfi suu kinni. Õnnetuseks polnud sel ajal kombeks kiusamisest täiskasvanutele rääkida. „Kartsin seda, et siis järgneb karistus või mind enam ei lastagi teatrisse, mis mulle nii meeldis“ ütleb Rolf. „Valed hirmud! Praegu on nii, et kui midagi on pahasti, siis sellest räägitakse – see on elu loomulik osa. Tol ajal oli kiusamine „Oliveri“ varjukülg, aga arvan, et igal asjal on varjukülg. Mida suurem on päikesepaiste su peale, seda tumedam on ka vari.“

Ent see vari ulatub servapidi tänasessegi päeva. „Oliveri“- aegsest kiusamisest on mul edaspidisesse ellu jäänud jälg –kui midagi läheb väga hästi, siis ma ei oska oma rõõmu välja näidata,“ tõdeb Rolf. „Minusse on „Oliveri“ ajast jäänud muster, et suure rõõmu näitamisele järgneb karistus. Nii olengi oma saavutustes jäänud pigem tagasihoidlikuks.“

Varjukülgedest, mis eduga kaasnevad, ei teadnud ta aastal 1993 ju midagi. Ettelaulmisele läks rõõmuga. Koos ema ja muusikaõpetaja Siiriga. „See oli puhtalt muusikaõpetaja orgunn, tema koos mu emaga otsustas, et nüüd tuleb minna,“ on Rolfil meeles. „Lõpuks, kui osatäitjad olid välja valitud, pidime laulma ühte „Oliveri“ lugu kohapeal. Olime kõik koos lavastaja ja kontsertmeistriga ümber klaveri. Zoja Hertzist sai minu hääleseadja proovide ja etenduste ajaks.“

Ühtegi hirmu Rolfil toona ei olnud. Ka ettelaulmisel mitte. „See on vanus, kus väga ei kardeta, ei oskagi karta,“ lausub ta. „Teater oli ju minu jaoks tundmatu maailm. Lihtsalt läksin ja tegin ettelaulmisel seda, mida muusikaõpetajaga tundides teinud olime. Olin tagasihoidlik ja introvertne, kindlasti endassetõmbunum kui teised. Kui pearollile sain, oli ema hästi uhke. Mina aga ei osanud üldse mõelda, mis mind ees ootab. Eks see oli huvitav tunne hakata suures teatris mängima koos suurte näitlejatega.“