30 AASTAT TRAAGILISEST PÄEVAST: omaksed meenutavad 23aastaselt surnud River Phoenixit

Ema avaldas ka Riveri lapsepõlvelaulu sõnad: „Miks inimesed kaklevad, miks inimesed petavad, miks inimesed hävitavad meie maailmas armastuse? Ma tahan nende eest oma elu anda, ma tean, et see pole lihtne, mu sõber. Kui saaksin neile näidata Jumala armu, saaksid nad ülalt rõõmu ja rahu.“ Ema sõnul muretses River südant inimõiguste, loomaõiguste, naiste õiguste, rassilise ebaõigluse, keskkonna ja kõigi probleemide pärast, mis vajasid lahendamist. „Usun, et teda hämmastaks praegu väga paljude noorte kombel, et me pole vaatamata oma geniaalsusele ja edusammudele kõigis valdkondades ikka veel leidnud endas suutlikkust ajada korda need tohutud probleemid, mis jätkuvalt hävitavad meie paremat mina ja kõiki, kes siin elavad.“