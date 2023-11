FOTOD | „Kallite kalorite“ võitja taastub maovähendusoperatsioonist: mõistsin, et mul on toidusõltuvus ega saa enam ise hakkama

Pärast operatsiooni tundnud naine täielikku isutust ja parema meelega polekski ta midagi hamba alla pistnud. „Kirurg tegi aga selgeks, et sööma peab ja vajalik valgukogus tuleb enam-vähem täis saada. Seega esimesed kaks nädalat oli mu ainuke eesmärk süüa piisavalt valku, et paranemine läheks võimalikult kiiresti. Kolmandal nädalal hakkas enesetunne paranema ja sain lõpuks liikuma. Tänaseks on enesetunne juba väga hea. Liigun iga päev võimalikult palju ja söön vastavalt juhistele. Enesetunde järgi tõstan kehalist aktiivsust ja loen palju informatsiooni toitumise kohta.“

Ligi kuu pärast kaaluvähendusoperatsiooni tabas Nelet aga järgminegi tagasilöök ja koroona aheldas ta tõvevoodisse. „Ilmselt on immuunsüsteem alles nõrk ja seepärast hakkavad haigused kiiremini külge.“

Foto : Erakogu

Toitumisharjumused on kardinaalselt muutunud

Varem toitumishäirega kimpus olnud Nele sõnab, et tänaseks on tema söömisharjumused kardinaalselt teistsugused. „Süües mõtlen alati sellele, et toidus oleks piisavalt valku ja toiduained oleksid piisavalt puhtad. Samuti eelistan ise tehtud toitu, kuna siis tean, mida toit sisaldab. Katsun igapäevaselt ka oma füüsilist koormust suurendada ja olla üldiselt aktiivsem. Poodi minnes eelistan minna pigem jala kui autoga.“

Mõne nädalaga on Nele turjalt kadunud juba 13 kg, ka operatsioonieelset valgudieeti arvesse võttes suisa 18 kg. „See number on küll suur, aga ega ma veel ise ei tunne ega näe, et kaal oleks langenud. Tervise osas on kahjuks muutusi välja tuua vara, kuna taastumisprotsess on alles käsil.“