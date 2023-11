VIDEO | Superstaarisaatest tuntud Carlos Ukareda jagas lava maailmakuulsa bändiga: „Ma ei suuda uskuda, et see päriselt juhtus!"

„Rootsi kontserdil hoidis Carlos silti, kus oli kirjas palve laulda meiega laulda „Home is where the hurt is?“„ kirjutab oma Instagrami postituses kuulus USA pop-rock bänd LANY. Nii saigi „Eesti otsib superstaari“ seitsmendast hooajast tuntud Carlos Ukareda tänu plakatile kirjutatud sõnumile bändi suurest maailmatuurist osa.