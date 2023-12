„PUUDUTA MIND“ 302. SAADE | Kai Tamm: ela kuufaaside järgi, siis kasvab heaolu mühinal ja karma negatiivsed mõjud on nagu käega pühitud

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud vaimse heaolu strateegi Maria Baydari ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord Kai Tamm - Eesti üks tuntumaid numerolooge. Ta on juba aastaid iganädalaselt jaganud Kuu mõjudest lähtuvaid nõuandeid ajakirjas „Naisteleht“, kus on regulaarselt ilmunud tema koostatud avesta kalendrid. „Kuu on oma ilu ja võluga veedelnud mind lapsest saati,“ tunnistab Kai. „Kui teda aknast näen siis alati tervitan teda ja kiidan tema ilu. Täiskuuöödel püüan temast inspiratsiooni ammutada. Olen nõus jagama ka teiega neid teadmisi ja tarkusi, mida olen pidanud Kuu puhul eriti oluliseks.“

Vaata saadet!