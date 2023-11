VIDEO | Eva Longoria eksmees suri vaid 50aastaselt

View this post on Instagram

Christopher ja Longoria olid Daily Maili teatel abielus aastatel 2002-2004. Näitlejanna pole eksabikaasa surma esialgu kommenteerinud. Teisest abielust, mis jõudis lõpule 2021, on Tyleril nelja-aastane tütar ja kümneaastane poeg.

Tyler Christopher kehastas 1996-2016 „General Hospitalis“ Nikolas Cassadine'i nimelist tegelaskuju lausa 1153 osas. 2016 võitis ta rolli eest Emmy auhinna. 2018-2019 mängis Christopher teises populaarses seebiooperis „Days of Our Lives“.

Seebitähe viimaseid eluaastaid varjutas alkoholism: ta vahistati kaks korda seoses joobnud olekuga avalikus kohas. Maurice Benardi podcast'is tunnistas Christopher, et proovis esimest korda alkoholi üheksa-aastaselt ning et teda on kolm korda elustatud.