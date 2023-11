Eestile maineka missitiitli napsanud Brigitta Liivak: naised saavad alati kordades rohkem kriitikat kui mehed

Suured unistused maailma vallutamisest ja glamuursest elust viisid Maardust pärit piiga juba verinoorena New Yorki. Seal sõlmis ta modelliagentuuriga ametliku lepingu ja hakkas pingutama selle nimel, et karmis modellitööstuses laineid lüüa. Ühel hetkel mõistis ta aga, et rabava karjääri kõrval on oluline keskenduda ka haridusele.