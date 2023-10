GALERII | Perit Muuga muutis tuntud kaunitarid viikingite jumalannadeks

Masina tänava maja koridorides olid süüdatud lühtrid ning need olid muudetud pikaks moelavaks. Perit Muuga polnud kodus mitte üksnes oma ateljee läheduse mõttes vaid ka seepärast, et nii hundiprinte kui viikingite ajastu uhkeid lõikeid on ta varemgi kleitidel kasutanud.

Uus kollektsioon „Hundi hing„ on otsekui sisekaemus eestlase hinge. „Põlise metsarahvana tunneme erilist sidet just selle nii salapärase loomaga. Hunt on olnud läbi aja ühtaegu nii imetlusväärne kui ka pisut hirmuäratav. Igatsus pääseda lähemale lummava ürgse looduse väele on see miski, mida püüame tabada,“ selgitab Perit oma hundi armastust. Rahvusloomast vestis huvitavaid fakte ja lugusid armastatud Aleksei Turovski: „Eesti rahvusloomaks valitud hunt on laialdasest levikust ja arvukusest hoolimata küllaltki müstiline tegelane, keda paljud eestlased oma silmaga näinud ei ole. Kui metsas on hunte ja neil läheb hästi, siis tervel süsteemil läheb hästi. Ta hoiab metsakooslust paremini kui keegi teine.“