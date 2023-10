„Sõprade“ tähe ekspruut: „Matthew tegi mulle tohutult haiget."

„Sõprade“ täht ja kirjandusmänedžer Molly Hurwitz kurameerisid aastatel 2018-2021 ning olid põgusalt kihlatud. Nagu paljud teised, on ka Hurwitz 54aastase Perry surma järel teda sotsiaalmeedias meenutanud. „Matthew'le oleks meeldinud kuulda, kuidas maailm tema annet ülistab. Ja ta tõesti oli väga andekas,“ kirjutab „Sõprade“ staari ekspruut.

Kuid Molly ei varja, et kadunuke oli keerulise iseloomuga mees. Perry on rääkinud, et temast sai alkohoolik juba 14aastaselt ning „Sõprade“ võtete ajal kujunes tal välja ränk narkosõltuvus. „Ma armastasin teda sügavamalt, kui uskuda suutsin, kuid ta oli keeruline ja ma polnud eales nii haiget saanud nagu temaga.“