„LAS TÕMBAB NORMIKS!“ 50 Cent ei saa küllalt Madonna mõnitamisest ja häbistab popkuningannat nii vanuse kui ka tagumiku pärast

Madonna andis toona oma Instagramis vastulöögi, postitades vana foto temast ja räpparist naeratamas ning kirjutas: „Siin on 50 Cent, kes teeskleb, et on mu sõber. Nüüd oled otsustanud minust rääkida. Ma arvan, et sa pälvid tähelepanu, püüdes teisi sotsiaalmeedias alandada. See on kõige traagilisem valik, mida saad kunstniku ja täiskasvanuna teha.“