30 AASTAT ÕNNE TÄNAVA LUGUSID! Esimese stsenaristi Astrid Reinla õde: Sallo oli üllatus, Alma osa sobinuks ka Ita Everile

Küllap oli Õnne tänava inimesed Astridilegi kui omamoodi perekond. „Ta käis ju proovides ja palju Õnne rahvast oli ka tema matustel,“ sõnab Merike. „Tundus, et neile meeldis neid võtteid teha ning eks sel sarjal ole praegugi küllalt palju vaatajaid. Arvan, et sarja publikuks on põlvkond, kes on harjunud nägema häid näitlejaid. Seda, kas noored enam neid nii palju vaatavad, ma ei tea.“

Merike ise on õe loodud sarja vaadanud esimesest osast saadik. „Mul on nii meeles stseen, kus Alma raputab vaipa. Tuleb Thorbjörn ja ütleb oma nime, ent Alma ei saa nimest kuidagiviisi aru,“ naerab Merike. Sallo oli Astridile üllatuseks, sest tema mõtles „Õnnet“ kirjutades, et Alma võiks olla Ita Ever. Ent Ever oli seotud „Salmonite“ seriaaliga. Jumal tänatud, et oli. Sest Sallo on end Alma kujuga draamanäitlejana suureks mänginud. Kui teda „Õnnes“ vaadata, ei usukski, et ta on olnud operetiprimadonna ning Pipi Pikksukk!“