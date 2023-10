LÄHEDUS VÕI TEESKLUS? Monaco vürstinna Charlene kargas Albertile kaela

Suvel 11. pulma-aastapäeva tähistanud Monaco vürsti (65) ja vürstinna (45) ümber ringlevad juba pikemat aega kuuldused, et nende abielu on vaid fassaad ning Charlene näitab end abikaasa kõrval vaid töökohustuste raames. Alberti ja Charlene'i kaksikud prints Jacques ja printsess Gabriella saavad detsembris üheksa-aastaseks, ent kuulu järgi elab nende ema enamjaolt hoopis Šveitsis. Sügisel viibis Charlene taas kord oma kunagisel kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis ning paljud panid imeks, et tema mees lõbutses samal ajal Münchenis Oktoberfestil. Albertit on nähtud ka pidutsemas oma vallaspoja Alexandre Grimaldi-Coste (19) ema Nicole Costega. Endise Air France'i stjuardessi sage figureerimine Monte Carlos ja vürsti seltskonnas on pannud mõnegi kulmu kerkima, sest Nicole on Charlene'i meedias korduvalt rünnanud.

Laupäeval võis Monaco vürstipaari näha Pariisis ragbi maailmameistrivõistluste finaali vaatamas. Mõlemad on tuntud spordilembuse poolest - Albert on esindanud Monacot olümpiavõistlustel bobikelgutajana, Charlene Lõuna-Aafrikat ujujana. Ragbi olevat mõlemale hingelähedane ala, kuid vürstinna elas finaalmängule iseäranis tuliselt kaasa, sest osapoolteks olid tema omaaegne kodumaa Lõuna-Aafrika Vabariik ja Uus-Meremaa.

Lõuna-Aafrika võit pani vürstipaari juubeldama ja Charlene haaras Alberti oma embusse. Neid võis näha ka põgusalt musitamas. Uudist vahendav Tatler nimetab Monaco vürsti ja vürstinnat noore armu kehastuseks - eufooriline kallistus peaks olema kindel tõend, et kõlakad lahkuminekust on tühipaljas õhk. Soome kõmuväljaanne Seiska kahtlustab siiski, et tegu võis olla reklaamitrikiga kuulduste hajutamiseks.

Foto : Zabulon Laurent/ABACA/Shutterstock/Vida Press

Ka Daily Maili kehakeeleekspert Judi James on veendunud, et Monaco valitseja ja tema naine tegid avalikkuse ees komejanti. Vaatemäng tundunud kohmetu ja Albertit paistnud tema naise hellusehoog segadusse ajavat. James lisab, et vürstinna Charlene'i kehakeelt avalike ülesastumiste ajal on raske tõlgendada, sest ta saadab nii vastakaid signaale. „Tavaliselt seisab ta sirge seljaga ja kangelt nagu ausammas ning näeb välja osavõtmatu ja kole kurb,“ ütleb Judi James. Tema sõnul on Charlene'i silmis traagiline pilk isegi siis, kui ta sunnib end naeratama. „Kuid siis - harva, kuid see-eest dramaatiliselt - on tal kombeks äärmuslikult õrnust väljendada, nagu antud juhul [Pariisis].“