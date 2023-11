ISETEHTUD MASINAD JA OHTLIKUD TINGIMUSED: Eero Soomere 90ndate tätoveerimiskultuurist: ime, et keegi ära ei surnud!

„Tätoveerimine on muutunud puhtamaks ja turvalisemaks. Kui tunned, et ei saa hakkama, annad töö ära. Enne selliseid asju ei olnud. Võtsid kõik endale – raha, raha, raha! Nüüd ei taha keegi enam riskida, et saad mingi plätserdisega hakkama,“ mõtiskleb tätoveerija Eero Soomere (45).