VIIMAKS OMETI: Portugali politsei palus Maddie McCanni emalt-isalt vabandust

2007. aasta septembris - neli kuud pärast Maddie haihtumist - kuulutas Portugali politsei murest murtud abielupaari arguido'deks kahtlusalusteks. Usuti, et nad olid lavastanud oma tütre röövimise ja surnukeha ära peitnud. Kate McCann ütles, et talle pakuti kokkulepet: kui ta tunnistab tütre surma kinnimätsimise üles, määratakse talle lühem vabaduskaotus.

2008. aastal teatasid Portugali võimud, et McCannid pole enam arguido'd. Tegelikult aga jäid Kate ja Gerry aastateks Portugalis kahtlusalusteks. Sotsiaalmeedias on McCanne aastaid sõimatud ja oma tütre mõrtsukateks tembeldatud.

Nüüd tunnistas Portugali politsei, et ei uurinud Madeleine'i kadumist algul nagu kord ja kohus - toona olevat kaduma läinud lastesse pealiskaudsemalt suhtutud. Portugali võimud tunnistasid ka seda, et ei võtnud arvesse, et Kate ja Gerry olid võõramaalastena võõras keskkonnas, mida nad ei mõistnud.

Portugali võimud kinnitasid, et andsid nüüd McCannidele infot käimas oleva uurimise asjus. Portugali politsei toetab Saksa võime, kes on veendunud, et Madeleine'i röövis ja tappis sakslane Christian Brückner (46), kes varem on süüdi mõistetud laste seksuaalses kuritarvitamises ning kes praegu teenib pikka vanglakaristust lastega mitteseotud seksuaalkuriteo eest.