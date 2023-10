NÄDALA JAGU TÄHISTAMIST! Liina Ariadne: Eestis ei olnud me suured halloween'i fännid, kuid Ameerikasse kolides on küll teine tunne

Kusjuures, Liina ja Martti pole alati suured halloween´i fännid olnud. Eestis elades ei tähistanud nad seda just tihti. Kuid Ameerikasse kolides olevat ikka hoopis teine tunne! „Kõik poed on kaunistusi ja kõrvitsaid täis. Ameeriklased elavad ja hingavad halloween´i,“ kirjeldab Liina sealset melu. Tema enda jaoks on pidustuste lemmikosaks sõita Los Angeleses ringi ning vaadata, kuidas pered on oma hoovid ja majad ära kaunistanud. „Meeletult suured täispuhutavad koletised, kõrvitsad ja muud figuurid. Tõesti lahe vaadata!“