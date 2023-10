VIDEO | AUTŠ! Laulja Mari-Leen Kaselaant tabas kontserdi ajal valus äpardus: viga ma ei saanud, võib-olla väikese sinika

„Sa veidi riskima pead, kui lendad käpuli tead, oma saatust ei suuda petta eal,“ on lauljatar Mari-Leen Kaselaan laulnud oma nullindate hittloos „13 ja reede“. Iroonilisel kombel just sama saatus – käpuli lendamine – lauljatari sel halvaendelisel päeval ennast ka tabas. Seda veel keset kontserti ja mitmete tähelepanelike fännide vaateulatuses.

Intsident leidis aset 13. oktoobril klubis Hollywood. Kontserdi ajal lava taha riideid vahetama tõtanud lauljanna nimelt komistas ja kukkus. Ehkki kondid-luud on naisel õnneks terved, siis õnnetul kombel jäädvustasid fännid naise äparduse videole.

Juhtunut kinnitab Õhtulehele ka Mari-Leen: „Tõesti juhtus nii, et kui läksin kontserdi ajal kostüümi vahetama, siis trepist oma kõrgete platvormide ja mantliga alla minnes astusin natuke trepiastmest mööda. Ja põhimõtteliselt kukkusin mingile paarikesele sülle, kes seal just kõndisid. Lava taga oli päris pime, sellepärast ma ka ei näinud väga korralikult trepiastmeid.“

Viga ta õnneks ei saanud. „Võib-olla väikese sinika põlvele,“ ütleb ta. Vahejuhtumist Mari-Leen end kõigutada ei lasknud. „Tõusin kohe uuesti püsti, vahetasin kostüümi ja andsin kontserdi lõpuni. Lahe, et fännid tunnevad mu pärast muret. See näitab, et hoolivaid inimesi ikka meie sekka jagub.“