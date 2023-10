„Sõprade“ staarid avasid viimaks Matthew Perry surma asjus suu

„Oleme Matthew' surmast täiesti rusutud. Me olime enamat kui ainult kolleegid. Me oleme pere,“ seisab Jennifer Anistoni, Courteney Coxi, Lisa Kudrow', Matt LeBlanci ja David Schimmeri ühises avalduses. Viisikul oleks veel palju öelda, kuid praegu vajavad nad aega, et leinata ja ootamatut kaotust seedida.