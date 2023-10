FILMIARVUSTUS | Viis ööd mahajäetud pitsabaaris? Õudusmängul põhinev „Viis ööd Freddy baaris“ on tõeline uue põlvkonna õudusfilm

2014. aastal alustanud väikene õudusmäng „Five Nights at Freddy's“ (FNaF) on tänaseks kasvanud suureks frantsiisiks, mis koosneb kaheksast põhimängust, kõrvallugudest, koomiksitest, raamatutest ja nüüd ka siis filmist. Videomänguna on tegemist pigem keskpärase kogemusega, kus põhirõhk on ehmatamisel, kuid noortele meeldib vaadata, kuidas kuulsad Youtube'i ja Twitchi staarid seda mängivad (kogevad). Rohkem viraalne video fenomen kui edukas õudusmäng ei takista olla edukas ka kinokassas, sest „Viis ööd Freddy baaris“ kogus avanädalavahetusega Eesti kinodes üle 21 000 vaataja. Saalid olid puupüsti teismelisi täis, seega on viimane aeg selgitada, et millega on tegemist ning kas see film kõlbab vaadata kui mängust mitte midagi ei tea.