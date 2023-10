VALMIS OMA MUUSIKAT JAGAMA! M Els: alguses arvasin, et laulukirjutajaks sünnitakse, seda ei ole lihtsalt võimalik õppida

M Els on üha rohkem hakanud tegelema laulukirjutamisega. See kõik juhtus saatuse tahtel. Esimest korda puutus ta lugude kirjutamisega kokku Austraalias elades.

Toona saadeti talle üks instrumentaaltaust, millele paluti laul kirjutada. M Els vastas aga eitavalt. „Ma ei ole ju laulukirjutaja. Olin kunagi proovinud ja aru saanud, et laulukirjutajaks sünnitakse. Seda pole lihtsalt võimalik õppida ja mina olen lihtsalt laulja.“

M Elsile öeldi aga, et ta teeks ükskõik mida. Llihtsalt prooviks. „Ja mulle hakkas see meeldima.“

Pärast seda võttis M Els osa Stig Rästa laulukirjutamise kursusest. Selleks, et õppida oma ala tipult. „Seal panin kuidagi A ja B kokku. Sain nõuandeid, mis aitasid mul niiviisi kirjutada, et tundsin, et võiksin oma muusikat kellegagi jagada ka.“