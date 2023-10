PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 1. november

Küllap oled juba mõnda aega lootnud ja oodanud, julgemata endalegi täpselt tunnistada, millest unistad. Nüüd võib unistus täituda, ilma et selle nimel pingutaksid.

Nagu sein on ees - sa ei julge oma tegelikke tundeid väljendada. Kas hirmuks on tõesti põhjust, või takistavad sind ainult ebameeldivad minevikukogemused?

Jõudu on palju, aga tuleb vaeva näha, et seda õigesse kohta suunata. On oht end üle hinnata, üle pingutada, enda tervisele liiga teha. Hoidu äärmustesse laskumast.