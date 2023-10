MIS JUHTUS? Triinu Liis McNairn jäi poolkurdiks ja õppis uuesti käima: „Kogu keha oli üles ütlemas.“

„Suur osa 2023. aastast on mul möödunud nelja seina vahel, sealjuures üle nädala haiglas ning seejärel taastusravis. Aga ma väga loodan, et kõige hullem on möödas ja juba järgmisel sügisel suudan poja 1. septembril esimesse klassi saata. Oma jalgadel seistes,“ on kunagi vägagi aktiivse mõjuisiku Triinu Liis McNairini (30) suur unistus.