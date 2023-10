HARUKORDNE NIMI! Walesi printsessi vend James Middleton sai isaks

James Middleton (36) paljastas hiljuti Instagramis, et tema ja prantslanna Alizée Thevenet' esiklaps - poiss - tuli ilmale juba mõni nädal tagasi. „Ta on meie elus vaid paar nädalat olnud, kuid need nädalad, mil olen meie imekaunist pisipoissi tundma õppinud, on olnud mu elu erilisimad,“ kirjutab Briti troonipärija prints Williami naisevend.