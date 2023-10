KÕLAB NAGU IFF! End veteranina esitlenud mees lõi kohtunikud lauluhäälega pahviks. Ivo Linna: meil on tõesti sarnased hääled

Pühapäevases „Ma näen su häält“ saates üllatas kohtunikke end veteranina esitlenud Reimo Weissbach, kelle hääletämber on väga sarnane Ivo Linna omale. Saates tõdes Reimo, et nad on Ivoga tuttavad juba 36 aastat ja mees oli kindel, et sarnasusi hääletämbrites on märganud ka Iff ise. Selgus aga, et Linna jaoks tuli Reimo hääl siiski üllatusena.

„Kui oleksin kuulanud teda kinnisilmi kuskilt lindi pealt või raadiost, oleks võib-olla seda mõtlemist olnud vähem. See tema tämber polekski mulle nii tuttav tundunud – no ise ju ei oska lihtsalt hinnata. Aga eile saadet vaadates oli see tämbraalselt sarnane. Meil ON sarnased hääled! Sinna ei saa midagi vastu ka öelda. See häälevärv on tal väga sarnane.“

Kohtunikud olid lausa veendunud, et Linna on loo „Marie Marie“ ise saate tarbeks linti laulnud. „Niisugused väiksed asjad teevad igapäeva halli elu palju rõõmsamaks ja mul on siiamaani väga hea tuju selle üle. Ja kuna ta on selline aus ja lahke inimene, toreda jutuga, siis oli väga mõnus seda kõike vaadata,“ tunnistab Linna, kuid lisab, et ega tema hääletämber pole ka teab mis erakordne. „Lihtsalt aastakümnete jooksul on see rahvale tuttavaks saanud. Ja nii ta on. Aga see eilne saade oli väga tore!“

Kuula ise, kas saad aru, kes meestest laulab esimesena ja kes teisena!

Ivo Linna ja Reimo Weissbach laulmas. Video : Tatjana Iljina

Tutvusid Kuivastu sadama piiripunktis

Ivo meenutab, et kohtus Reimoga omal ajal Kuivastu sadama piiripunktis. „Need, kes tahtsid Saaremaale minna, pidid näitama passi. Ja minul kui saarlasel pidi olema sellekski, et minna oma vanematele ja vendadele külla, kutse. Mille ema mulle ka saatis. Siis ma käisin selle kutsega passilauas – vanemad inimesed mäletavad, kuidas see asi käis. Said aastase kutse ja pidid seda ja passi piirivalvuritele näitama. Nendel hallidel aegadel oli Reimo vene armees ja Kuivastus piirivalvur. Seal me tuttavaks saime, sest see oli imetlusväärne, et eesti poiss teenib küll vene väes, aga on kodumaal. Ja sealt Kuivastu sadamast see tutvus arenes,“ räägib Linna.