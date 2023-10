„Sõprade“ pere on Matthew Perry surmast šokis

Aastail 1994 - 2004 Chandler Bingi kehastanud Perry leiti surnuna oma Los Angelese kodu mullivannist. USA meedia teatel on lahang tehtud ja oodatakse toksikoloogilise ekspertiisi vastuseid. 54aastasena igavikku lahkunud Matthew Perry pihtis oma kauasest uimasti- ja ravimisõltuvusest, mis tema tervise hävitasid, mulluses mälestusteraamatus „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ („Sõbrad, kallimad ja suur hirmus asi“, e.k. 2023). Tema avameelsust vaimse tervise probleemidest rääkimisel on laialdaselt kiidetud.