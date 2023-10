FOTOD | Saates „Ma näen su häält“ asub võiduraha jahtima Alaska reisi plaaniv muhe isa-poja tandem

„Mul Facebookis üks sõber postitas Alaskalt sellise pildi, mis tegi kadedaks,“ avab isa Tiit salasoovi tagamaid. „Mõtlesime, et tuleme ja proovime siin osaleda, äkki saab piletiraha vähemalt,“ on mees lootusrikas. Isa ja poeg tunnistavad kui ühest suust, et viisi nad pidada ei oska. Saates jäävad lootma otsuste tegemisel asjatundlikele nõunikele, kes on saatest saatesse õigeid tähelepanekuid teinud.

Nõunikepaneeliga liitub sel nädalal väärikas vanameister Karl Madis, kes enda sõnul luiskamist alati läbi ei näe. Laulja tunnistab, et on kodus ka saadet vaadates pannud rohkem mööda kui täppi. Lõpudueti osas on laulja ootusärev, ent tunnistab, et on oma pika karjääri jooksul korduvalt viisipidamatute inimestega lava jaganud. „Ma pean ütlema, et alati saavad viisipidamatud palju suurema aplausi kui mina,“ räägib laulja naerulsui.