ENAMAT KUI VAID NÄITLEJA! „Sõprade“ superfänn Madli Vilsar: paljude inimeste jaoks tähendab Matthew Perry surm ühe ajastu lõppemist

Madli Vilsar sõnab, et kuulus telesari on aastate jooksul olnud tema truuks kaaslaseks ka neil momentidel, mil ise end üksikuna tundnud. „Minu jaoks oli see ilmselt 20. eluaastate kõige olulisem sari, mille saatel kasvasin üles. Just ülikooli ajal – vahet pole, kas oli hea või halb tuju – oli sari „Sõbrad“ minu jaoks alati olemas. Seda vaadates tekkis tunne, et endalgi olid sõbrad,“ räägib Madli.