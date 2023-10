EI TAHAGI NÄITLEJAKS SAADA! Filmis „Tähtsad ninad“ peaosa teinud Ruben Tolk: minu jaoks on see pigem tore hobi

Olgem ausad – Ruben Tolk pole kohalikul filmimaastikul mingi algaja. Nii näiteks on ta kaasa löönud 2012. aastal filmis „Umbkotid“ ja 2017. aastal filmis „Minu näoga onu“. Sellest hoolimata tuli talle „Tähtsate ninade“ pearolli pakkumine „paraja üllatusena“, nagu noormees ise ütleb. Ja ega 2021. aasta suvel toimunud filmivõttedki kohe väga libedalt läinud. „Alguses oli keeruline, kuid lõpuks harjusin selle tohutu võtteperioodiga ära. Asi läks paremaks,“ tunnistab ta ja lisab, et ilmselt tekitas uus olukord temas lihtsalt hirmu. „Aga mängima hakates valdas mind teatav rahulolu. Sain aru ja õppisin, et oma hirmudele tuleb alati vastu seista. Mis iganes see ka poleks.“