FOTOD | MIDA SEE KÕIK TÄHENDAB? Varalahkunud Matthew Perry viimased postitused sotsiaalmeedias tekitavad fännides kõhedust

Matthew Perry elutu keha leiti laupäeval tema Los Angelese kodus asuvast mullivannist. Ehkki surma täpsemad asjaolud on veel uurimisel, arvatakse selleks uppumist. Suur osa mehe fännidest uppumissurma versiooniga nõustuda aga ei taha. Nimelt postitas Perry kuus päeva tagasi Instagrami foto, kus poseerib täpselt samas kohas, kus nädalapäevad hiljem elu kaotas. Fännid ei usu, et see on juhus.